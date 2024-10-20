بعد إطلاق شائعة وفاته.. الفنان كمال ترباس لـ(السوداني): أنا حي أرزق والموت حق والأعمار بين يدي الله

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

طمأن رئيس اتحاد فن الغناء الشعبي السوداني الفنان الكبير، كمال ترباس، عبر (السوداني) جمهوره ومحبيه ومعارفه على صحته بعد انتشار شائعة وفاته ظهر اليوم.

وقال ترباس: “الحمد لله والشكر لله أنا بخير وعافية حي أرزق، الشائعة التي أُطلقت اليوم على ما يبدو الغرض منها صرف النظر عن حدث آخر، الأعمار بين يدي الله والموت حق علينا جميعاً، عبركم اطمئن كل الأهل والأصدقاء والمعارف وجمهوري العزيز أني بصحة جيدة، موجود في منزلي بالقاهرة وبكامل صحتي وعافيتي ومحبة من حولي من الأبناء والأسرة الكريمة”.