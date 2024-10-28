نداء الوسط: استشهاد 9 أشخاص بينهم طفل في هجوم لمليشيا الدعم السريع على قرية بتندلتي

الخرطوم: السوداني

قالت منصة نداء الوسط، إن مليشيا الدعم السريع شنت هجومًا على قرية “رجل زغاوة” الواقعة في ريف تندلتي بولاية النيل الأبيض، حيث استهدفت المدنيين العزّل مما أدى إلى استشهاد 9 أشخاص بينهم طفل.

وأضاف بيان للمنصة اليوم الاثنين، أن المليشيا نفذت أعمال نهب وتخريب واسعة شملت المحال التجارية والممتلكات العامة والخاصة بالقرية.

وأكدت مصادر محلية للمنصة رصد تحركات قوات الدعم السريع غربي النيل الأبيض، حيث قامت بإنشاء ارتكازات وانتشرت في عدة مناطق، منها العلقة، الصوفي، قوز البيض وودنمر.

وطالبت المنصة مجددًا بضرورة تصنيف قوات الدعم السريع كجماعة إرهابية، مشددة على أن بيانات الإدانة والاستنكار لا تكفي لردع هذه القوات عن ارتكاب انتهاكاتها بحق الشعب السوداني وسعيها للسيطرة على أراضيه.