مقاومة ود مدني: مليشيا الدعم السريع اجتاحت خلال ستة أيام (6) مدن و(59) قرية بولاية الجزيرة وارتكبت جرائم يندى لها الجبين

ود مدني: السوداني

أعلنت مقاومة ود مدني أن مليشيا الدعم السريع اجتاحت خلال ستة أيام (6) مدن و(59) قرية بولاية الجزيرة.

وقالت إن المليشيا ارتكبت موجات من الانتهاكات والاقتحامات المؤلمة التي طالت مناطق شرق وغرب الولاية، في مشاهد يندى لها الجبين في مواجهة المواطنين العُـزّل من القتل بما فيها “قتل النساء والأطفال والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، جريمة الإغتصاب، السرقة، النهب المسلح، الاختطاف وطلب الفدية، اقتحام المرافق الصحية والأسواق، الضرب المبرح للنساء والأطفال وكبار السن، الاحتجاز القسري والاعتقال التعسفي، التصفية على أساس عرقي وإثني والتمثيل بالجثث وعدم السماح بسترها”.