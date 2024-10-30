شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تقتل 4 أشخاص ويعتدي على الكوادر الطبية وينهب المستشفى بود الفضل شرق الجزيرة

الخرطوم: السوداني

قالت شبكة أطباء السودان، إن قوات الدعم السريع قتلت 4 أشخاص وأصابت العشرات بمنطقة ود الفضل شرق الجزيرة، وتم نهب المرافق الطبية وتشريد المدنيين وضرب الأطباء وطرد المرضى المقيمين بمستشفى ود الفضل.

وأدانت الشبكة في بيانٍ، استمرار عمليات القتل والنهب والتشريد للمدنيين العُـزّل بقرى الجزيرة وتعتبره نهجاً لا يتوافق مع القوانين ولا الأعراف الدولية ولا الإنسانية وهو تطورٌ خطيرٌ سيدفع البلاد للانزلاق في أتون صراع مبني على القتل الإثني والعرقي.

وطالبت الشبكة، الدعم السريع بكف أياديه عن المدنيين بالجزيرة وإيقاف العقاب الجماعي لهم دون مبرر، مما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة جراء عمليات التهجير القسري لآلاف الأسر نحو المجهول.