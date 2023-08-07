مالك عقار: الدعم السريع هو المُهدِّد الأول للدولة السُّودانيّة والحديث عن دولة 56 أسطوانة مشروخة

القاهرة: السوداني

قال نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، إنّ الدعم السريع هو المُهدِّد الأول للدولة السُّودانيّة.

وأوضح عقار في لقاءٍ مع إعلاميين سودانيين بالقاهرة اليوم، أن الحديث عن دولة 56 أسطوانة مشروخة.

مبيناً أنه لا يوجد تقدمٌ في المبادرات المطروحة لإيقاف الحرب بما فيها المبادرة “السعودية الأمريكية”، وأضاف: “لا توجد حرب تستمر إلى ما لا نهاية”، مشيراً إلى أن هناك مصالح وأجندة تختبئ خلف المبادرات المطروحة.

وقال عقار: “السودان لا يحتاج ديمقراطية بل يحتاج إلى تشريعات وآليات لتنفيذ القانون”، وأضاف: (والجهات التي تمردت تتحمّل جزءاً من مسؤولية تكوين الدعم السريع، وتمرد الدعم السريع اُستغل من جهات داخلية وخارجية وهذا يفسر تعدد المبادرات.. السلطة غير موجودة في أي من مبادرات إنهاء الحرب بالسودان.. مافي مبادرة في المطروح الآن هدفها وقف الحرب في السودان.. ساتكلم عن الحلول لن أتكلم عن فشل كل المبادرات، أتكلم عن مؤتمر تاسيسي وعن حوار سوداني).

واتّهم عقار قوات الدعم السريع بإشعال الحرب في البلاد ووصفهم بالمتمردين، وشدد على أن أي إيقاف للحرب يتطلّب عدم وجود أي دور عسكري أو سياسي للدعم السريع.