مصر: الشعب السوداني لم يكن يوماً طرفاً في هذه الحرب الضروس الجارية في السودان

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قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنّ الشعب السوداني لم يكن يوماً طرفاً في هذه الحرب الضروس الجارية في السودان أو أحد مسبباتها.

وأوضح شكري في الاجتماع الأول للآلية الوزارية لدول جوار السودان بالعاصمة التشادية إنجمينا، أنّ الأمل يحدوه في أن ثمثل مبادرة دول الجوار طوق النجاة لهذه الأزمة.

وينعقد في إنجمينا اجتماع مغلق لوزراء خارجية الدول المجاورة للسودان (6 – 7 أغسطس)، امتداداً لقمة القاهرة، والتي أسفرت عن آلية وزارية لوضع خارطة طريق لإنهاء الحرب في السودان.

وتُركِّز اجتماعات إنجمينا على قضايا جوهرية من أجل التوافق السياسي، أول هذه القضايا هو البحث عن وقف مؤقت أو دائم لإطلاق النار لإنهاء ما يحدث في السودان بهدف التوصُّل إلى توافق سياسي لاحق. كما يناقش سُبُل تأمين دخول الغذاء والدواء، فضلاً عن الاتصالات مع المجتمع الدولي والإقليمي للترحيب باللاجئين السودانيين الذين وصلت أعدادهم إلى مئات الآلاف.

يأتي ذلك بعد العديد من الاتصالات المكثفة التي أجرتها الآلية الوزارية في الأسابيع الماضية بعد قمة القاهرة، وعرض جهود تشاد ومصر في مجال التواصل مع الأطراف المتحاربة، إضافةً إلى اجتماعات لقادة زعماء الحركات المسلحة السودانية مع القادة الانتقاليين التشاديين.