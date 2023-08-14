تفاصيل جديدة حول إقامة السُّودانيين النازحين إلى مصر

القاهرة: السوداني

قال المستشار القانوني، د. عبد الرحيم حاج الأمين، إنه لا توجد مخالفات مالية حتى نهاية ديسمبر 2023 لمن لم يُوفّق إجراءاته الهجرية من السودانيين النازحين إلى مصر.

وأوضح د. عبد الرحيم، أنه دار لغطٌ كثيرٌ لدى بعض الناس حول إجراءات الإقامة بالنسبة للسودانيين النازحين إلى مصر بسبب الحرب، مضيفاً: “في سبيل توفير المعلومة السليمة سجّلت زيارة للجوازات في العباسية والتقيت ببعض ضباط الجوازات الذين تقبّلوا استفساراتي بكل أريحية، وكانت الحصيلة كالآتي:

1/ لا تُوجد مُخالفات مالية حتى نهاية ديسمبر 2023 لمن لم يُوفّق إجراءاته الهجرية بعد انتهاء الإقامة الأولية (الختم) إن كانت ثلاثة أو ستة أشهر.

الإشكالية هنا أنك لا تستطيع التعامل مع الجهات الرسمية (تحويلات – بنوك أي تعاملات حكومية، اتصالات ….إلخ ويشمل ذلك إجراءات المدارس والجامعات) بعد انتهاء مدة إقامة الختم، لكن وجودك معفي من الغرامات الخاصة بكسر الإقامة حتى التاريخ الذي أشرنا إليه أعلاه.

2/ الإقامة النظامية تسمح لك بعد الحصول عليها، التعامل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة في دولة مصر، فما هي المتطلبات:

أ/ خطاب من السفارة السودانية وهو معروفٌ في السفارة بقصد الإقامة.

ب/ عقد تمليك شقة أو عقد إيجار موثق من الشهر العقاري.

ج/ فاتورة عدّاد الكهرباء أو إيصال شراء الكهرباء بتاريخ حديث.

ج/ مدة الإقامة سنة، ولكن دائماً يتم التصديق بستة أشهر رسومها حوالي 600 جنيه مصري، وتستغرق إجراءات استخراجها حوالي شهر أو أقل، وتوجد خدمة سريعة خلال يومين إلى ثلاثة، وهذه تكلف 200 جنيه.