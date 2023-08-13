الإمارات العربية تنفي تقرير صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بدعمها لقوات الدعم السريع بالسلاح والذخيرة خلال الحرب في السودان

متابعات: السوداني

نَفَت وزارة الخارجية الإماراتية، ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة لقوات الدعم السريع بالسلاح والذخيرة.

وقالت عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، إنّ ما نشرته إحدى وسائل الإعلام، بدعم الإمارات أحد الأطراف المتحاربة في السودان، بالأسلحة والذخيرة، عار عن الصحة. وأضافت عفراء: “لم تقدم دولة الإمارات أي دعم عسكري لأي من الأطراف المتحاربة في السودان منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023”. علاوة على ذلك، أكدت عفراء من جديد أن الإمارات العربية المتحدة لم تتخلَ عن السودان، وتسعى إلى إنهاء النزاع العسكري فيه، وتدعو إلى احترام سيادة السودان.

وأكدت عفراء في بيان، أن الإمارات منذ بدء الصراع، دعت إلى وقف التصعيد العسكري، وإيقاف إطلاق النار وبدء الحوار الدبلوماسي بين الطرفين – الجيش والدعم السريع – من خلال المباحثات الثنائية والمتعددة الأطراف إلى جانب شركائها الدوليين.

وأضافت: “الإمارات تدعم العملية السياسية والجُهود المبذولة لتحقيق توافق وطني نحو تشكيل حكومة، وستواصل دعم جميع الجُهود الرامية إلى تحقيق الأمن في السودان وتعزيز استقراره والازدهار حتى يتم تأمين وقف إطلاق النار”.

وأكّدت عفراء أن دولة الإمارات تواصل رصد الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها الشعب السوداني وانعكاساتها على دول الجوار. وتسعى إلى تقديم جميع أشكال الدعم لتخفيف المعاناة الإنسانية، وقد قامت بتشغيل جسر جوي وبحري يوفر ما يقرب من 2000 طن من المواد الطبية والغذائية والإغاثية للفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

ومضت في القول: “كما أنشأت الإمارات مستشفى ميدانياً في مدينة أم جرس التشادية في يوليو الماضي، لمن يحتاجون إلى رعاية طبية من – اللاجئين والنازحين السودانيين – بغض النظر عن الجنسية أو العُمر أو الجنس أو الانتماء السياسي. وعالج المستشفى بنجاح 4147 حالة. كما أن الإمارات افتتحت مؤخراً مكتب تنسيق للمساعدات الخارجية الإماراتية في مدينة أم جرس التشادية”.

* عفراء