الفريق أول البرهان يتفقّد المصابين بمستشفى الشرطة عطبرة

تفقّد القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مصابي الكرامة من القوات النظامية بمستشفى الشرطة عطبرة.

وطاف البرهان، على المصابين واستمع لتنوير عن موقفهم العلاجي، وأشاد بمستوى الاهتمام والرعاية الطبية التي ظلّت تُقَدِّمها مستشفى الشرطة عطبرة للمصابين.

وقال إعلام الشرطة: “تجمّع عددٌ كبيرٌ من أهالي المصابين ومواطني عطبرة لتحية القائد العام للقوات المسلحة، وتعالت أصوات الهتاف المُؤيِّد للقوات المسلحة في معركة الكرامة، في لوحة تُجسِّد تلاحم الشعب مع قواته المسلحة وبقية القوات النظامية حتى يتحقّق النصر المُؤزّر”.