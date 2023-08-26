قبل أسبوع من موته.. الدعم السريع يُسلِّم زعيم فاغنر سبائك من ذهب دارفور

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، عن الأيام الأخيرة لزعيم فاغنر يفغيني بريغوجين ومليشيا الدعم السريع. وقالت إنّ يوم الجمعة الماضي، هبطت طائرة أمير الحرب الخاصة في عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، في مهمة لإنقاذ واحدة من أولى الدول العميلة لشركة فاغنر للمرتزقة. أصبحت إمبراطوريته الأفريقية تضم حوالي 5000 رجل منتشرين في جميع أنحاء القارة.

وفي القصر الرئاسي على ضفاف النهر في العاصمة بانغي، أخبر بريغوجين الرئيس فوستين آركانج تواديرا أن تمرده المجهض في روسيا في يونيو لن يمنعه من جلب مقاتلين جدد واستثمارات لشركائه التجاريين في أفريقيا الوسطى، وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على أمر الاجتماع.

وبعد فترة وجيزة، هبطت مروحية تابعة لشركة فاغنر في مكان قريب وعلى متنها خمسة قادة من قوات الدعم السريع السودانية، وهي مجموعة شبه عسكرية تعتمد على مجموعة المرتزقة لشن حرب ضد حكومة بلادهم. وكان الوفد قد سافر إلى بانغي من إقليم دارفور المُضطرب حاملاً هدية لبريغوجين – الذي زوّدهم بصواريخ أرض جو – سبائك ذهب من المناجم التي ساعد مرتزقته في تأمينها بغرب السودان الذي مزّقته الحرب.

وفي اليوم التالي، كان بريجوزين يرحب بقادة قوات الدعم السريع من السودان. وبينما كانوا يسلمون الذهب المعبأ في صناديق خشبية من منجم في دارفور، قال أمير الحرب بريغوجين: “احتاج إلى المزيد من الذهب”.