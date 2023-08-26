أمريكا تدين انتشار العنف الجنسي الذي تسببت فيه قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها

متابعات: السوداني

أدانت الولايات المتحدة انتشار العنف الجنسي المرتبط بالصراع في السودان والذي تسببت فيه قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها، صادر من المتحدث ماثيو ميلر، ان التقارير العديدة عن الاغتصاب والاغتصاب الجماعي وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في غرب دارفور ومناطق أخرى مثيرة للقلق البالغ “هذه الأعمال الوحشية تسهم في ظهور نمط جديد من العنف العرقي الموجه”.

وأضافت: “نشعر بقلق بالغ على وجه الخصوص إزاء الوضع داخل وحول مدينة نيالا جنوب دارفور حيث يوجد عشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين في ظل تصاعد القتال بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية”.

ودعت أمريكا قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى وقف القتال على الفور والسماح بالمرور الآمن لجميع المدنيين إلى خارج المدينة.