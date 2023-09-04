وفد قوى الحرية التغيير يختتم زيارته لقطر

متابعات: السوداني

اختتم وفد الحرية والتغيير اليوم، زيارته إلى دولة قطر والتي استمرّت لستة أيام.

وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان لها: “نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد والقيادة القطرية على كرم الضيافة والاهتمام الكبير بكافة ترتيبات الزيارة، وتثمن قوى الحرية والتغيير التزام دولة قطر الذي عبر عنه معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالعمل الجاد مع القوى الدولية والإقليمية على إنهاء الحرب في السودان بأسرع فرصة؛ وتعزير جهود إغاثة ملايين السودانيين الذين دمرت الحرب حياتهم وشردتهم بين لاجئ ونازح، والاستعداد للإسهام في إعادة إعمار السودان بعد وقف الحرب”.

وأشادت الحرية والتغيير بجهود المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وقالت إنه التزم منذ تأسيسه برعاية وإدارة حوارات بنّاءة بين القوى المدنية السودانية حول القضايا الأساسية، وخلال الزيارة استضاف المركز ندوة (المسار إلى الاستقرار والسلام والانتقال الديمقراطي)، حيث أتاحت هذه المنصة الفرصة لشرح رؤيتنا لوقف الحرب، وبيّنت بوضوح موقفنا الصارم من قضايا التحول الديمقراطي وبناء الجيش الواحد القومي المهني، وكشفت عن جهود قيادات قوى الحرية والتغيير لوقف التصعيد بين القوات المسلحة والدعم السريع إلى آخر لحظة قبل اندلاع الحرب؛ واستمرار هذه المساعي أوقف الحرب حتى الآن.

وأكدت قوى الحرية والتغيير، أنها ستواصل بذل الجهود من أجل إسكات صوت البنادق واستعادة السلام وتأسيس مسار مستدام للتحول المدني الديمقراطي في السودان. وأوضحت أنها ستعمل على طرق كل الأبواب من أجل معالجة الأزمة الإنسانية التي تعصف بشعبنا، وسيقوم التحالف في الفترة القادمة بعدد من الجولات الخارجية لعدد من الدول الشقيقة والصديقة؛ كما سيستكمل الخُطى في العمل داخل وخارج السودان من أجل إنهاء الحرب وإعادة بناء بلادنا على أساس متين يجعل من حرب 15 أبريل آخر حروب السودان.