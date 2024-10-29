رئيس بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان: معظم جرائم العنف الجنسي ارتكبتها قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها

متابعات: السوداني

كشف محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان في تقرير له اليوم، أن معظم جرائم العنف الجنسي ارتكبتها قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها، والضحايا تتراوح أعمارهم بين 8 و75 عاماً.

وقال شاندي: “حجم العنف الجنسي الذي وثقناه في السودان مذهل”. واستند شندي في تقريره، على مقابلات مع الضحايا والأسر وشهود عيان.

وأكد أن قوات الدعم السريع وحلفائها مسؤولة عن العنف الجنسي على نطاق واسع؛ بما في ذلك الاغتصاب الجماعي واختطاف واحتجاز الضحايا في ظروف ترقي لوصفها بالعبودية الجنسية.

وقال: “القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولربما يرقى العديد منها إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، كما مارسا التعذيب وعرقلا وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين”.