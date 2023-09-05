طائرة الخطوط الجوية المصرية تُدشِّن رحلاتها على مطار بورتسودان ومبارك الفاضل ضمن ركابها

بورتسودان: السوداني

حَطّت طائرة الخطوط الجوية المصرية، رحالها على مطار بورتسودان صباح اليوم، كأول طائرة تعاود فتح خط القاهرة – بورتسودان منذ بدء الحرب في 15 أبريل الماضي.

وتمّ استقبال الطائرة استقبالاً رسمياً محاطة بسيارات الإطفاء التي رشت عليها الماء من خلال خراطيمها، أثناء توقفها، وهو تقليد دولي يُتبع في الاحتفال بوصول أول طائرة أو تدشين خط سفر جديد.

وكان في استقبالها عددٌ من المسؤولين بالولاية والقنصل المصري في بورتسودان.

الجدير بالذكر أنّ من ضمن ركاب الطائرة القادمة من مصر، رئيس حزب الأمة، مبارك الفاضل.