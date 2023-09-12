طيران تاركو تتكفّل بشحن الجوازات للسودانيين بالخارج

بورتسودان: السوداني

أعلنت شركة طيران تاركو؛ عن تكفلها بشحن جوازات للسودانيين المقيمين في نطاق وجهاتها الإقليمية والدولية بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وأوضحت تاركو أنّ هذه الخطوة تأتي استمراراً في جهودها الاجتماعية والإنسانية، وواجبها تجاه السودان وأهله.

تاركو للشحن تعمل على نقل (30 طناً) من دفاتر جوازات السفر إلى السودان

وكانت تاركو قد قامت مؤخراً بشحن دفاتر جوازات السفر؛ بالتنسيق مع السلطات عبر دفعات متتالية لتصل في مجملها إلى 30 طناً من دفاتر الجوازات من الخارج إلى بورتسودان.

على صعيد آخر، دشّت طائرة تاركو أمس الأول، أولى رحلاتها المجدولة من مطار بورتسودان الدولي مباشرةً إلى مطار القاهرة الدولي، بعد توقف لأكثر من أربعة أشهر، عقب الأحداث التي شهدتها البلاد. وكان في استقبالها السفير الصادق عبد الله عمر نائب رئيس البعثة في القاهرة، وعددٌ من الدبلوماسيين.

وقالت تاركو في بيان لها: “اتسمت الرحلة بحفاوة الاستقبال بمطار القاهرة، وسلاسة الإجراءات من إدارة مطار القاهرة الدولي، حيث أن المسافرين على هذه الرحلة أكملوا إجراءات دخولهم في زمن قياسي”.

وأكّدت تاركو؛ أنّ هذه الرحلات ستتوالى تِباعاً وستولي إدارة الشركة اهتماماً خاصّاً بإجراءات دخول السودانيين للقاهرة بكل سهولةٍ ويُسر.