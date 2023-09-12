الحركة الشعبية شمال تنفي خبر لقاء قائدها الحلو مع عبد الفتاح البرهان في أسمرا

متابعات: السوداني

نفت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، خبر لقاء قائدها عبد العزيز الحلو مع رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان في العاصمة الإريترية أسمرا، حيث دعاه للقتال بجانب القوات المسلحة ضد الدعم السريع.

وقالت الحركة الشعبية في بيان لها: “رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – عبد العزيز الحلو لم يلتق البرهان في أسمرا ولا في أي مكان آخر.. البرهان لم يطلب من الحلو قتال الدعم السريع بجانب القوات المسلحة.. الحركة الشعبية ليست طرفاً في الحرب التي تدور الآن بين القوات المسلحة والدعم السريع”.