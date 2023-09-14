تذمُّر مئات المُـواطنين أمام مبنى الجوازات الإلكترونية بمدينة دنقلا

أخبار السودانأهم الاخبار
By alsudani

دنقلا: علي تركماني

اصطف مئات المُـواطنين من كافة الفئات العمرية، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم أمام مباني مركز استخراج الجواز الإلكتروني بمدينة دنقلا في الولاية الشمالية، للتقديم لاستخراج جوازات السفر الرسمية، التي بدأ العمل بها في بداية سبتمبر الجاري.

فيما شكا مواطنون لـ(السوداني) من تأخُّر سير الإجراءات بصورة سلسة ومكوثهم أمام المركز لأكثر من أسبوع يفترشون الأرض بغية إكمال الإجراءات، والبعض شكا من تاريخ الزمن المُحَـدّد لهم لبدء الإجراءات.

وطالب عددٌ من المُـواطنين، إدارة مركز الجوازات بتنظيم وترتيب المتقدمين حسب الأسبقية الزمنية، ومعالجة المشاكل الفنية لانقطاع الشبكة باستمرار.

شارك الخبر
alsudani

@

تصفح أيضاً More from author

إضغط هنا للإشتراك في مجموعات صحيفة السوداني علي واتس اب

Leave A Reply

Your email address will not be published.