تذمُّر مئات المُـواطنين أمام مبنى الجوازات الإلكترونية بمدينة دنقلا

دنقلا: علي تركماني

اصطف مئات المُـواطنين من كافة الفئات العمرية، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم أمام مباني مركز استخراج الجواز الإلكتروني بمدينة دنقلا في الولاية الشمالية، للتقديم لاستخراج جوازات السفر الرسمية، التي بدأ العمل بها في بداية سبتمبر الجاري.

فيما شكا مواطنون لـ(السوداني) من تأخُّر سير الإجراءات بصورة سلسة ومكوثهم أمام المركز لأكثر من أسبوع يفترشون الأرض بغية إكمال الإجراءات، والبعض شكا من تاريخ الزمن المُحَـدّد لهم لبدء الإجراءات.

وطالب عددٌ من المُـواطنين، إدارة مركز الجوازات بتنظيم وترتيب المتقدمين حسب الأسبقية الزمنية، ومعالجة المشاكل الفنية لانقطاع الشبكة باستمرار.