الفريق أول البرهان يصل نيويورك

متابعات: السوداني

وصل رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد السودان المشارك في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس السيادة، الخميس، خطاب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما سيشارك في إجتماعات رفيعة المستوى لبحث تعزيز التعاون متعدد الأطراف فيما يتعلق بمختلف القضايا الدولية والإقليمية المطروحة – بحسب ما اورده إعلام مجلس السيادة.

كما سيلتقي البرهان على هامش الدورة 78 بعدد من الرؤساء من مختلف دول العالم وممثلين للمنظمات الدولية والإقليمية، لبحث سبل التعاون الثنائي ودور التعاون متعدد الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحدة لبناء مستقبل أكثر إستقراراً.

ويرافق رئيس مجلس السيادة كل من وزير الخارجية المكلف علي الصادق ووزير المالية والتخطيط الإقتصادي جبريل إبراهيم ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق اول أحمد مفضل.

