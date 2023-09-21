إسرائيل تعلن وقوفها بين الدول التي تقدم الدعم للسودان

متابعات: السوداني

أعلن المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، رونين ليفي ماعوز، أن إسرائيل تقف بثبات بين الدول التي تقدم الدعم للسودان.

وقال ماعوز – رجل المخابرات السابق -: “أنا فخور بتمثيل دولة إسرائيل إلى جانب وزير الخارجية؛ خلال الاجتماع الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان، الذي عُقد في مباني الأمم المتحدة بنيويورك… وقد انضم إلينا نظراء من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وتشاد وقطر ودول أخرى مختلفة”.

وأوضح أنه قد تم التأكيد على التزام إسرائيل الثابت بتعزيز جهود المساعدات الإنسانية في السودان.

يذكر أن ماعوز، تم إعلان قرار تعيينه من جانب وزير الخارجية إيلي كوهين، ليكون المدير العام الجديد لوزارة الخارجية الإسرائيلية. حيث كان يتولى سابقاً مهمة سرية، كلفه بها بنيامين نتنياهو في الفترة الواقعة بين 2018 – 2020 تقوم على تهيئة الظروف لإخراج العلاقات السرية مع الدول العربية إلى العلن، تمهيداً لإبرام اتفاقيات التطبيع.

وقالت مواقع عبرية إن ماعوز هو من نجح في استئناف العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية مع السودان وتشاد والمغرب. وقبل ذلك عمل ماعوز مدة 25 عاماً في جهاز “الشاباك” الإسرائيلي، ثم في مجلس الأمن القومي، حيث كان يتولى ملف الاتصالات مع المخابرات المصرية بشأن قطاع غزة، خصوصاً ملف المفقودين والمحتجزين الإسرائيليين هناك. واستخدم في تلك الفترة لقب “ماعوز” وغالبية من عملوا معه لم يكونوا يعرفون اسمه الحقيقي.