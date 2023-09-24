استئناف العمل بمركز جوازات مروي مطلع الأسبوع المُقبل

دنقلا: علي تركماني

قال مدير دائرة شؤون الأجانب، مُشرف الإدارة العامة لجوازات القطاع الشمالي، اللواء شرطة حقوقي محمد المعتصم عكاشة، إنّ الازدحام والتكدس الشديد بسبب توقف نظام إصدار جواز السفر الإلكتروني وخروجه عن الخدمة لأكثر من ثلاثة أشهر بعد الأحداث التي شهدتها البلاد.

وأشار عكاشة إلى أن تحدي الإدارة العامة للجوازات كان استرداد بيانات السجل المدني وقد أفلح في الاستعادة لاستئناف العمل بصورة طبيعية.

ونبّه اللواء عكاشة أن مجمعات خدمات الجمهور في المدن الثلاث الخرطوم وبحري وأم درمان كانت تغطي الطلبات الكبيرة لإصدار جوازات السفر، والاعتماد الرئيسي للإدارة كان على المجمعات، ومراكز الولايات المنتشرة تقوم بتغطية طلبات أقل حجماً بإحصائيات من مراكز الخرطوم، وأصبحت المراكز الثلاثة خارج الخدمة الآن، مما أدى للتكدُّس والتدافع اليومي أمام مباني الجوازات، وأشار إلى أن التحدي الأكبر كان تشغيل نظام إصدار الجواز لارتباطه بترتيبات وعقودات دولية، وفي زمن وجيز استطعنا استئناف العمل واستخراج الجوازات، مبيناً أن الفترة التي توقف فيها لأكثر من ثلاثة أشهر زادت من حجم الطلب العالي من المُواطنين.

وأكّـد عكاشة أنهم يعملون على مواجهة الطلب الكبير بزيادة ساعات العمل اليومية حتى منتصف الليل بزيادة الورديات والتخطيط لتوسعة مركز جوازات دنقلا الإلكتروني، وألمح إلى تزايد الحالات الخاصة التي تشمل المرضى والعُمّـال المهاجرين والتمييز الإيجابي للنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن وراغبي الدراسة بالخارج والمنح العلمية للطلاب لتسهيل إجراءات سفرهم.

ونبّه عكاشة بالقول إنّ هناك عدداً كبيراً من المواطنين قدموا وليس لديهم مشاريع هجرة واضحة بما يؤثر سلباَ على الحالات الطارئة، وأكد أنهم خلال عشرة أيام استأنفوا العمل في مركز جوازات وادي حلفا.

وبشر المواطنين باستئناف العمل في مركز مروي للجوازات مطلع الأسبوع المُقبل.

وطالب، المواطنين غير الراغبين بالسفر الطارئ عدم مزاحمة أصحاب الأمراض والحالات الطارئة التي تستدعي السفر العاجل، إشارة لتعاون المواطنين مع إدارة الجوازات وأنهم يستطيعون استخراج جوازاتهم في الأشهر القادمة.

وأكد اللواء إكمال المواطنين لإجراءاتهم في يومين واستلام الجواز في أربعة أيام واستلامها من بورتسودان عبر (البوسطة)، وأن مركز جوازات دنقلا يكمل إصدار عدد 320/330 جوازاً بصورة يومية.

وأكد عكاشة أن ثلاثة مراكز في الولاية الشمالية كافية لتلبية طلبات المواطنين وإصدار جوازات سفرهم.

واختتم أن هنالك شائعات ولّدت خوفاً لدى المواطن بأنه لا يوجد دفاتر وهذا ليس بصحيح.