مليشيا الدعم السريع تعتقل الصّحفي محمد إبراهيم الحاج من منزله بالخرطوم ونقابة الصّحفيين تُدين وتُطالب بإطلاق سراحه فوراً

بورتسودان: السوداني

اعتقلت مليشيا الدعم السريع المُتمرِّدة، أمس، الصّحفي محمد إبراهيم الحاج، مراسل قناة الغد الإماراتية من منزله في الخرطوم بحي الجريف غرب بالخرطوم، وأودعها أحد معتقلاتها.

وقالت نقابة الصّحفيين السُّودانيين، إنّها تخشى على سلامة مراسل قناة الغد المُعتقل لدى الدعم السريع وتُطالب بإطلاق سراحه فوراً.

وأضافت النقابة في بيان لها: “درجت قوات الدعم السريع على إطلاق النار على مراسلي الوكالات الإخبارية، في انتهاكٍ فاضحٍ لكل القوانين والمعاهدات الدولية التي تمنع انتهاك حرية الصّحفيين والصّحفيات والتعدي عليهم.. نقابة الصّحفيين السُّودانيين تطالب المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حرية التعبير بالضغط على طرفي النزاع بعدم التعرض للصّحفيين والصّحفيات والسماح لهم بتغطية الحرب الدائرة في البلاد، فإنّ كل يوم يمضي يُعرِّض حياة الصّحفيين والصّحفيات للخطر ويجعل حياتهم على المحك”.