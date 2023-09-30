تعرُّض طوف شريان الحياة لإطلاق نار.. وحاكم دارفور يعلن تحمُّله المسؤولية

متابعات: السوداني

أعلن حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، عن تعرُّض طوف شريان الحياة الذي يحمل المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات الحياة والإغاثة لكل إقليم دارفور لإطلاق نار في منطقة الكومة بشمال دارفور من بعض المتفلتين، أمس الجمعة.

وقال مناوي: “نترحّـم على الأموات وعاجل الشفاء للجرحى، ونعبر عن بالغ أسفنا وعميق حزننا على هذا الحادث المؤسف غير المقصود.. بعد سماعي للخبر ظللت متابعاً للأمر وشرعت في تكوين لجنة من كل الأطراف – القوة المشتركة وأهلنا الزيادية لإزالة اللبس حتى نصل إلى الحقائق ونلتمس من جميع الأطراف الالتزام بضبط النفس والهدوء والعقلانية رغم مرارة الفقد وآلام الجراح”.

مضيفاً: “من جانبنا، نتحمّل كحكومة لإقليم دارفور مسؤولية الضحايا من الطرفين، ونكرر أحر التعازي للأهل والمجتمع والأسر، ونعدكم بحسم هذا الأمر في أقرب سانحة مع الجهات المختلفة”.