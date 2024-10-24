شبكة أطباء السودان: الدعم السريع نفذت مجزرة بقرية “أزرق” بالجزيرة راح ضحيتها 12 شخصاً بينهم أطفال ونساء

الخرطوم: السوداني

نفذت قوة تتبع للدعم السريع، مجزرة بشعة ضد مواطني قرية “أزرق” بولاية الجزيرة راح ضحيتها 12 شخصاً، بينهم أطفال ونساء وكبار سن وأُصيب العشرات جراء الهجوم على القرية.

وأدانت شبكة أطباء السودان في بيان، اليوم الخميس، عمليات القتل الجماعي التي تمارسها قوات الدعم السريع ضد قرى الجزيرة بطريقة إثنية وقبلية تستهدف من خلالها جميع المواطنين دون مراعاة للقوانين الإنسانية والدولية التي تجرم قتل المدنيين في مناطق الصراع.

ودعت الشبكة، الدعم السريع لتجنب قتل المدنيين وعدم الزج بهم في الصراع الدائر بالولاية، وتحذرها من مغبة تحويل الصراع الدائر بينها والجيش السوداني إلى حرب أهلية انتقامية.