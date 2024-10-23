تخريج كتيبة شرطية قتالية في مجالات حرب المدن والمسيرات بولاية الجزيرة

الخرطوم: السوداني

احتفلت ولاية الجزيرة اليوم، بإستاد المناقل بتخريج كتيبة متخصصة في حرب المدن من قوات الشرطة، وسط حضور كبير من القيادات العسكرية والأمنية والشرطية، تقدمهم والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير، الذي أكد أن هذه القوات المتخصصة في حرب المدن والمسيرات سيتم الدفع بها للخطوط الأمامية في حرب الكرامة.

وامتدح الوالي، جهود قوات الشرطة بولاية الجزيرة والقائمين على تدريب وتجهيز هذه القوات والتي وصفها بأنها ستكون أكبر دافع للقوات المسلحة في حربها ضد المليشيا المتمردة.

من جانبه، أكد مدير شرطة الولاية، اللواء شرطة عبد الإله علي، على أهمية هذه الدورة في هذه المرحلة، مشيداً بالمتدربين وبمستوى التدريب.