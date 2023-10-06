لجان مُقاومة العيلفون: ما يحدث الآن في العيلفون تهجيرٌ قسريٌّ وسيطرة مليشيا الجنجويد على أغلب مداخل ومخارج العيلفون، كما تمّ نهب أغلب المنازل

الصورة تُظهر احتفال قوات مليشيا الدعم السريع باحتلال العيلفون

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By alsudani
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alsudani

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