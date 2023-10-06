لجان مُقاومة العيلفون: ما يحدث الآن في العيلفون تهجيرٌ قسريٌّ وسيطرة مليشيا الجنجويد على أغلب مداخل ومخارج العيلفون، كما تمّ نهب أغلب المنازل

لجان مُقاومة العيلفون: ما يحدث الآن في العيلفون تهجيرٌ قسريٌّ وسيطرة مليشيا الجنجويد على أغلب مداخل ومخارج العيلفون، كما تمّ نهب أغلب المنازل الصورة تُظهر احتفال قوات مليشيا الدعم السريع باحتلال العيلفون شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)شارك الخبر أخبار السودانأهم الاخبار By alsudani On 6 أكتوبر, 2023 7:00 م - شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)شارك الخبر