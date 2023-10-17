اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع: بلغ عدد الأطفال المُجنّدين قسرياً (35) طفلًا، بينما بلغ عدد المُهجّرين قسراً والذين نزحوا إلى تلك الولايات حوالي (11) مليون نسمة من ولاية الخرطوم أخبار السودانأهم الاخبار By alsudani On 17 أكتوبر, 2023 5:14 م - شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)شارك الخبر