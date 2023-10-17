اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع: بلغ عدد الأطفال المُجنّدين قسرياً (35) طفلًا، بينما بلغ عدد المُهجّرين قسراً والذين نزحوا إلى تلك الولايات حوالي (11) مليون نسمة من ولاية الخرطوم

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By alsudani
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