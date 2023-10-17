شبكة الصحفيين السودانيين تُبلِّغ يونيتامس عن استمرار استهداف الصحفيين وحوادث (قتل وعنف جنسي ضد الصحفيات)

بورتسودان: السوداني

أعلنت بعثة يونيتامس، عن لقاء جمعها بأعضاء من شبكة الصحفيين السودانيين؛ الذين أبلغوا عن استمرار استهداف الصحفيين من قِبل أطراف النزاع، مما أدى في بعض الحالات إلى مقتل الصحفيين.

وقالت يونيتامس في بيان لها: “شبكة الصحفيين السودانيين أفادت بحالات مداهمة ونهب لمنازل الصحفيين وحوادث عنف جنسي ضد الصحفيات”.

كما اطلعت الشبكة، بعثة يونيتامس على انخراط الأطفال في الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جنوب دارفور، والجهود المشتركة التي يبذلها شيوخ المجتمع المحلي والصحفيون والأفراد المعنيون، لتسهيل إطلاق سراح الجنود الأطفال، وقد أثمرت هذه الجهود ولله الحمد عن إطلاق سراح الأطفال ولَم شملهم مع ذويهم.