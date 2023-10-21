جلسة مباحثات رسمية بين ولي العهد السعودي ورئيس وزراء ماليزيا

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، في الديوان الملكي في قصر اليمامة في الرياض.

وعقد ولي العهد ورئيس وزراء ماليزيا جلسة مباحثات رسمية. ورحب ولي العهد برئيس الوزراء في المملكة، فيما عبر رئيس الوزراء، عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه ولي العهد.

وقد جرى خلال جلسة المباحثات استعراض أوجه العلاقات السعودية الماليزية، وبحث آفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات والفرص الواعدة لتطويره، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك – بحسب ما أوردته جريدة الاقتصادية.

وتتطلع السعودية وماليزيا إلى أن تسهم زيارة رئيس الوزراء للمملكة في تعزيز وتطوير العلاقات بينهما، والاستفادة من فرص التعاون التي تتيحها رؤية 2030 والمشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة، في توثيق التعاون في مختلف المجالات.

ويتمتع البلدان بمكانة اقتصادية عالمية، كما يتفقان في تبنيهما منهج الإسلام الوسطي القائم على الاعتدال والتسامح ونبذ الغلو والتطرف، ومكافحة الإرهاب، ودعم العمل الإسلامي المشترك في جميع مجالاته، من خلال منظمة التعاون الإسلامي. وتقدر ماليزيا الدور القيادي للمملكة في خدمة قضايا الأمة الإسلامية وخدمة الحرمين الشريفين.