د. حمدوك يصل أديس أبابا للمشاركة في الإجتماعات التشاورية للقوى المدنية

أديس أبابا: السوداني

وصل رئيس الوزراء السابق، د. عبد الله حمدوك، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مساء اليوم، للمشاركة في الاجتماعات الرامية لوحدة الأحزاب السياسية والقوى المدنية.

الجدير بالذكر ان الهدف من الاجتماع هو التشاور بين مكونات المجتمع المدني حول القضايا الرئيسية التي ستكون بمثابة رؤية للمجتمع المدنى حول الحرب وكيفية التعاطى مع آثارها الكارثية من حشد الدعم الانساني والدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع المدني في الضغط الدبلوماسي لوقف الحرب وفي مفاوضات وشروط وقف الحرب والترتيبات التي تلي وقف الحرب بما يشمل الترتيبات السياسية للمرحلة الانتقالية وتحديات إعادة البناء والاعمار وقضايا الدستور الدائم والتحول الديموقراطي بصفة عامة.