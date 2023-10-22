وفد الحكومة السودانية يتوجه غداً إلى جدة لإستئناف التفاوض.. و(السوداني) تكشف تفاصيل جديدة

خاص: السوداني

علمت (السوداني) من مصادرها، ان وفد الحكومة السودانية في مفاوضات جدة، سيتوجه الثلاثاء 24 أكتوبر إلى مدينة جدة السعودية، لإستئناف اتفاق مسار جدة التفاوضي.

ويضم وفد الحكومة كل من (رئيس الوفد قائد القوات البحرية اللواء محجوب بشرى، ومقرر الوفد اللواء أبو بكر فقيري، والسفير عمر صديق من وزارة الخارجية، والمترجم المقدم طلال سليمان).

على ذات الصعيد كشف مسؤول رفيع بالخارجية السودانية لـ(السُّوداني)، ان اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بوزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، في العاصمة السعودية الرياض، الأسبوع الماضي، بحث ملف الحرب في السودان، وضرورة استئناف المفاوضات بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع، وسبل وقف التصعيد الحربي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث راح ضحية الحرب آلاف السودانيين ونزوح ولجوء أكثر من 10 ملايين مواطن.

وقال ذات المسؤول بالخارجية السودانية لـ(السُّوداني)؛ أن السعودية وخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حريصون على استقرار السودان وأمنه، ويسعون إلى إحلال السلام في السودان في أسرع وقت.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن عبدالرحمن، أكد على رفض الأمير محمد بن سلمان استهداف المدنيين في السودان بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية.

وأضاف المسؤول بالخارجية السودانية: “وزير الخارجية الأمريكي بلينكن شدد أن واشنطن لن تقبل باي إطالة لأمد الحرب في السودان، وعدم تنفيذ بنود اتفاق جدة السابقة في حفظ أرواح المدنيين وإخلاء الأعيان المدنية من القوات العسكرية واستهداف المستشفيات وإيصال المساعدات الإنسانية للسكان أو خرق اي هدنة متفق عليها بين الأطراف المتحاربة”.