خالد عمر يوسف: أصوات السلام ترتفع وتعلو وأبواق الحرب تخفت تدريجياً

كتب نائب رئيس المؤتمر السوداني القيادي بالحرية والتغيير، خالد عمر يوسف، على صفحته الرسمية بالفيسبوك، اليوم:

شهد اليوم حدثين مهمين هما ختام الاجتماع التحضيري لوحدة القوى المدنية الديمقراطية المناهضة للحرب، واستئناف محادثات جدة بين القوات المسلحة والدعم السريع. ما يجمع بين الحدثين هو السعي الجاد لوقف الحرب، ومعالجة الكارثة الانسانية المتفاقمة، واستعادة السلام المستدام لبلادنا الحبيبة.

أصوات السلام ترتفع وتعلو وأبواق الحرب تخفت تدريجياً. هذه حرب لا خير فيها ويجب أن تتوقف، وهو ما سنظل نعمل لأجله حتى نبلغ هذه الغاية وتعود بلادنا سالمة آمنة مطمئنة مزدهرة.

#لا_للحرب