جعفر الميرغني يستقبل سفير بريطانيا في السودان جايلس ليفر

القاهرة: السوداني

استقبل نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ورئيس الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، جعفر الصادق الميرغني، الخميس بمكتبه بالقاهرة سفير المملكة المتحدة لدى السودان، جايلس ليفر، تناول اللقاء كيفية العودة للمسار الديمقراطي ووقف الحرب.

وقال الحزب الديمقراطي في بيان له: “طرح الميرغني رؤية الحزب لإنهاء الحرب وكيفية إدارة الفترة الانتقالية والجهد من قبل الحزب حول توحيد القوي المدنية وتشكيل موقف موحد من الحرب وكيفية انهائها”.

من جانه أكد السفير حرص بريطانيا على الاسهام الجاد في وقف الحرب والدعم الانساني للمتضررين من الحرب عبر منظماتهم ومؤسساتهم وأنهم يدعمون بشدة وحدة القوى المدنية وأهمية دور الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل في مسار العملية السياسية ووحدة القوى السياسية والمدنية.