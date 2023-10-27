اجتماع لمجلس السيادة في بورتسودان حول الأوضاع الأمنية والإقتصادية

متابعات: السوداني

عقد مجلس السيادة اليوم إجتماعاً برئاسة الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، بحضور نائبه مالك عقار وعضوي المجلس السيادي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والفريق مهندس إبراهيم جابر. وتدأول الاجتماع الأوضاع الراهنة لاسيما الأوضاع الأمنية والإقتصادية ومجهودات الحكومة في تأمين الغذاء والدواء للمواطنين في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد.

وتطرق الاجتماع أيضا للإنتهاكات الجسيمة التي تمارسها مليشيا الدعم السريع المتمردة ضد المواطنين الأبرياء. والتخريب المتعمد للمرافق والمنشآت العامة، واشاد بالتفاف المواطنين ودعمهم للقوات المسلحة – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

وأشاد بالأدوار العظيمة التي تقوم بها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في التصدي للمحاولات اليائسة للمليشيا المتمردة التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.