الريال يضرب برشلونة في الكلاسيكو ويعتلي الصدارة

رصد: كووورة

قاد الإنجليزي جود بيلينجهام فريقه ريال مدريد للانتصار في مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة بنتيجة (2-1)، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 11 من الليجا، في معقل البلوجرانا ملعب “مونتجويك”.

سجل لبرشلونة جوندوجان في الدقيقة 6، بينما سجل لريال مدريد بيلينجهام هدفين في الدقائق 68 و(90+2).

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.

بدأت المباراة، بضغط من أصحاب الأرض، والذي نجم عن هدف مبكر بأقدام إلكاي جوندوجان، والذي كان يتبادل الكرة مع جواو فيليكس على حدود منطقة الجزاء، ليسقط لاعبي الريال في خطأ ساذج تصل الكرة على إثره داخل المنطقة

وتتهيأ أمام الألماني الذي سدد بسهولة في الشباك بالدقيقة 6.

وكاد الشاب فيرمين لوبيز أن يضيف الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 14، بتسديدة ارتطمت بالقائم الأيمن.

وحاول أنطونيو روديجر التسديد من خارج المنطقة، لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 22.

وصوب إلكاي جوندوجان كرة من داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت خارج الملعب في الدقيقة 34.

وشتت كارفاخال تصويبة من جواو فيليكس داخل المنطقة في الدقيقة 41.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، انطلق رودريجو على الطرف الأيمن، وصوب كرة قوية لكنها مرت أعلى مرمى تير شتيجن في الدقيقة 46.

وكاد إينيجو مارتينيز أن يضيف الهدف الثاني لبرشلونة، بتصويبة رأسية ارتطمت بالقائم الأيمن، قبل أن ترتد أمام زميله أراوخو الذي سدد على المرمى لولا تألق الحارس كيبا في الدقيقة 51.

وقرر أنشيلوتي تنشيط صفوفه، ودفع بكامافينجا بدلا من ميندي كظهير أيسر، ثم مودريتش وخوسيلو بدلا من كروس ورودريجو على الترتيب.

ودفع تشافي هيرنانديز، بمهاجمه روبرت ليفاندوفسكي من أجل مضاعفة النتيجة، وأشركه بدلا من فيران توريس.

وانطلق كانسيلو وسدد كرة قوية تصدى لها ثنائي دفاع الريال روديجر وألابا لتمر بجانب القائم الأيمن، وتتحول إلى الركنية في الدقيقة 64.

وأرسل تشواميني تصويبة صاروخية من خارج المنطقة، لكن تير شتيجن تألق في التصدي لها وحولها إلى الركنية في الدقيقة 67.

ونجح جود بيلينجهام في تسجيل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 68، بتسديدة صاروخية أقصى يمين الحارس تير شتيجن الذي عجز عن التصدي لها.

ومرر رافينيا كرة على حدود المنطقة لزميله ليفاندوفسكي الذي سدد بقوة، لتمر الكرة أعلى العارضة الأفقية لمرمى الحارس كيبا في الدقيقة 79.

ونجح بيلينجهام في إضافة الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 92، بصناعة من لوكا مودريتش، داخل المنطقة، ومن لمسة واحدة على الطائر وضع الكرة في الشباك، ليمنح الملكي 3 نقاط ثمينة.

