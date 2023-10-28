مصادر (السوداني): على الأرجح أن العقوبات القادمة ستطال قائد الدعم السريع محمد حمدان حميدتي، في حال لم يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وخروج قواته من منازل المواطنين وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في أقرب وقت أخبار السودانأهم الاخبار By alsudani On 28 أكتوبر, 2023 9:58 م - شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)