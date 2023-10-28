مصادر (السوداني): على الأرجح أن العقوبات القادمة ستطال قائد الدعم السريع محمد حمدان حميدتي، في حال لم يتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وخروج قواته من منازل المواطنين وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في أقرب وقت

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By alsudani
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