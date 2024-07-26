الرئيس النيجيري يحذر المُحتجين من تحويل نيجيريا إلى سودان آخر

متابعات: السوداني

حذر الرئيس النيجيري بولا تينوبو، المُحتجين الشباب في بلاده من تحويل نيجيريا إلى سودان آخر، حيث الجوع والموت، وقال بولا: “علينا أن نكون حذرين.. وينبغي لنا الحذر الشديد حيال التعامل مع دعوات الكراهية والغضب”.

ووقعت هجمات انتحارية عدة في نيجيريا أواخر يونيو الماضي، سنها نساء مُفخخات، استُخدمت فيها قنابل، في مدينة غووزا بولاية بورنو، وشملت حفل زفاف محلياً، ما زاد من عدد الضحايا، ليصل إلى 18 شخصاً على الأقل.

وحشد الرئيس بولا تينوبو، أمس دعم الزعماء ورجال الدين التقليديين للتعامل مع الشباب النيجيري في ضوء احتجاجاتهم المقبلة ضد الصعوبات الاقتصادية المقرر إجراؤها في أغسطس.

وتعهد الزعماء التقليديون بالعودة إلى مجتمعاتهم ومواصلة التعامل مع الشباب وتثبيط أي أعمال قد تؤدي إلى تدمير أو انهيار القانون والنظام.

نحن آباء، ونحن حكام تقليديون، ونحن أقرب إليهم، وسنعود إلى ديارنا لمواصلة التواصل معهم.

وقال الرئيس النيجيري: “أي زعيم لا يعجبك، انتظر وصوّت لإزاحته”.

وقال أحد الزعماء مخاطباً الشباب النيجيري قائلاً: “إننا نشعر بألمكم، وأنا شاب أيضاً، دعونا لا ندمر بلدنا. سأطلب منك أن تفكر في ليبيا. ليبيا كانت بلداً جميلاً، ما حدث لليبيا، لا نريد أن يحدث هنا”.