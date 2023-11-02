بدء أولى جلسات محاكمة (18) من منسوبي قوات الدعم السريع المُتمرِّدة بتهمة مُهاجمة مطار مروي.. والنائب العام يُطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المُتّهمين

متابعات: السوداني

انعقدت لدى المحكمة الجنائية العامة أولى جلسات محاكمة 18 من منسوبي قوات الدعم السريع المُتمرِّدة بتهمة مهاجمة مطار مروي في 15 أبريل. تحت الدعوى الجنائية رقم 2023/1389، تحت مواد الاتهام: (189/188/182/72/51/50/26/21) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م.

وقال النائب العام، خليفة أحمد خليفة، أمس في خطبة الادعاء الافتتاحية، إنّ المتهمين الـ18 من العسكريين، عدا الثامن، ارتكبوا أفعالاً بالاشتراك والمعاونة لتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وتعريض وحدتها واستقلاليتها للخطر، كما قام المتهمون بتدمير المنشآت والبنى التحتية لمطار مروي وإتلاف عددٍ من الطائرات.

وأدت أفعال المتهمين إلى مقتل 43 فرداً، وتسبّبت في إصابات خطيرة لـ79 فرداً من القوات المسلحة.

أما المتهم الثامن إسماعيل محمد عبد اللّه وهو من أعيان منطقة مروي، قام بمعاونة الدعم السريع بإعداد المكان بالقرب من مطار مروي ليتّخذوه مقراً لأفعالهم الآثمة.

وأوضح النائب العام انّ التهم التي يُواجهها المتهمون تستوجب تشديد العقوبة في أقصى درجاتها، والتمس من المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين تحقيقًا للرّدع العام والخاص.