وفاة كمال الجزولي بالقاهرة

القاهرة: السوداني

غيّب الموت بالعاصمة المصرية القاهرة، الأستاذ الشاعر الأديب السياسي المناضل، القانوني الضليع والكاتب الصحفي اللامع، كمال الجزولي.

تمّت الصلاة على جثمانه في مسجد عمرو بن العاص في مصر القديمة، اليوم بعد صلاة الظهر. وُوري الثرى في مقابر النعيم بمدينة 6 أكتوبر. ويتم تلقي العزاء يوم الثلاثاء 7 نوفمبر للنساء والرجال في مسجد الطريقة الحامدية الشاذلية في المهندسين جوار نادي الزمالك شارع جامعة الدول العربية ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً.

يقول الراحل في قصيدته هسيس:

(إنَّكَ ميِّتٌ،

وإنَّهم ميِّتونَ،

ولا فَكاكْ،

فاجهَرٌ، إذن، برفضِكَ الأبيِّ ههُنا،

تجهَر بهِ هناك،

ومُتْ

هُنا،

تحيا.. هُناكٌ!)

المدير العام ورئيس التحرير وأسرة صحيفة (السوداني)، يسألون الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويلهم أهله وصحبه ومعارفه الصبر وحُسن العزاء.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)