تدعو اليونيسف إلى مضاعفة الالتزام تجاه السودان، الذي يعاني الآن من أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم

اليونيسف: أكثر من 200 يوم من الحرب تترك جيلاً من الأطفال في السودان على حافة الهاوية

بيان

بينما يمر 200 يوم منذ اندلاع الحرب الوحشية المستمرة في السودان في 15 أبريل، تدعو اليونيسف إلى مضاعفة الالتزام من جانب المجتمع الدولي وجميع أطراف النزاع لمعالجة محنة الملايين من الأطفال والأسر الذين يعيشون في كابوس لا هوادة فيه يوماً بعد يوم. ويستمر الأطفال في دفع الثمن الأعلى لأزمة ليست من صنعهم، وعلى نحو متزايد بحياتهم.

يعد السودان الآن أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم، حيث فر 3 ملايين طفل من العنف واسع النطاق بحثًا عن الأمان والغذاء والمأوى والرعاية الصحية – معظمهم داخل السودان – بينما لجأ مئات الآلاف إلى مخيمات مؤقتة مترامية الأطراف في الدول المجاورة.

لا يزال الأطفال يتحملون العبء الأكبر من العنف. هناك حوالي 14 مليون طفل في السودان بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة، ويعيش العديد منهم في حالة من الخوف الدائم – الخوف من التعرض للقتل أو الإصابة أو التجنيد أو الاستخدام من قبل الجهات المسلحة.

لقد انتشرت تقاريرعن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، بما في ذلك الاغتصاب، ومع اشتداد القتال في الأسابيع الأخيرة في أماكن مثل الخرطوم ودارفور وكردفان، فإن القلق الحقيقي هو أن انتهاكات حقوق الأطفال سوف تستمر في الارتفاع. وحتى الآن، تلقت اليونيسف ادعاءات بوقوع أكثر من 3100 انتهاك جسيم، بما في ذلك قتل وتشويه الأطفال.

وفي الوقت نفسه، لم يتمكن أي من أطفال السودان من العودة إلى المدرسة، وأصبح مستقبل جيل كامل على المحك الآن. هناك 19 مليون طفل في السودان غير قادرين على العودة إلى الفصول الدراسية، مما يجعلها واحدة من أسوأ الأزمات التعليمية في العالم.

تقدم اليونيسف وشركاؤها المساعدة المنقذة للحياة لملايين الأطفال داخل السودان وفي البلدان المجاورة، بما في ذلك المياه والصحة والتغذية والمساحات الآمنة والتعلم. ولكن مع تجاوز الاحتياجات للموارد، فإن الوقت ينفد، نحن بحاجة إلى وصول إنساني آمن ودون عوائق لتقديم الإمدادات والخدمات المنقذة للحياة للوصول إلى كل طفل محتاج.

إن التهديد الذي يلوح في الأفق المتمثل في الأمراض الفتاكة – مثل الكوليرا وحمى الضنك والحصبة والملاريا – آخذ في الارتفاع، مع اتساع نطاق تفشي المرض بالفعل. واليوم، يفتقر حوالي 7.4 مليون طفل إلى مياه الشرب الآمنة وما يقرب من نصف هؤلاء الأطفال تقل أعمارهم عن خمس سنوات ويواجهون خطر الإصابة بأمراض الإسهال والكوليرا.

ويفتقر كثيرون آخرون إلى التطعيمات الروتينية ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها بسهولة، في حين أن ما يقرب من 700 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم معرضون لخطر الموت دون علاج. ويجب الحفاظ على البنية التحتية للمياه والصحة وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

وفي الوقت نفسه، لم يتم تمويل النداء الإنساني الذي أطلقته اليونيسف لهذا العام إلا بنسبة 24%.

“لا يمكننا أن نسمح لموت ومعاناة ملايين الأطفال في السودان أن تصبح كارثة إنسانية منسية أخرى. هؤلاء الأطفال بحاجة إلى دعمنا الآن. والأهم من ذلك كله أنهم بحاجة إلى السلام”.