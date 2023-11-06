منصة (كييف بوست) تنشر مقاطع فيديو تظهر قيام القوات الخاصة الأوكرانية بتصفية مقاتلي فاغنر وارهابيين في السودان

متابعات: السوداني

نشرت منصة (كييف بوست) الأوكرانية، مساء اليوم، حصرياً مقطعي فيديو يُزعم أنهما يظهران عناصر من القوات الخاصة الأوكرانية وهم يطاردون مرتزقة يعملون لدى مجموعة فاغنر التابعة للكرملين في السودان.

ووفقاً لمصدر في قطاع الأمن والدفاع في أوكرانيا، فانه تجري حالياً عملية “لتصفية شركة فاغنر والإرهابيين المحليين والخدمات الخاصة للاتحاد الروسي في السودان”.

وأضاف المصدر في حديثه إلى كييف بوست: “من المحتمل أن تُظهر اللقطات عمل وحدات خاصة تابعة لمديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية (HUR)”. ورفض تقديم تفاصيل بسبب مخاوف أمنية.

وقال المصدر إن اللقطات تم تصويرها في الأسبوعين الماضيين، في منطقة حضرية سودانية لم يذكر اسمها. ولم تتحقق كييف بوست – أكبر منصة اخبارية باللغة الإنجليزية في أوكرانيا – بشكل مستقل من أي من الفيديوين.

ويبدو الفيديو الأول بالأبيض والأسود قد تم تصويره ليلاً بواسطة طائرة بدون طيار باستخدام التصوير بالأشعة تحت الحمراء، ويظهر وحدة صغيرة من الرجال تحيط بالمجمع ويتم تسليط الضوء على الأهداف الموجودة بداخله في الفيديو. في إحدى المجموعات من الصور، يستخدم أحد المهاجمين قاذفة صواريخ محمولة باليد لإطلاق النار على نافذة المبنى.

يتبع ذلك عدد من الانفجارات مع تبديل اللقطات بين الكاميرا الليلية التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء والمناظر العادية المضاءة بومضات الانفجار. بدأ بعض الرجال في المبنى بإطلاق النار بينما يمكن رؤية آخرين وهم يحاولون الهرب.

أما الفيديو الثاني فقد تم تصويره خلال النهار أيضاً من طائرة تحلق على ارتفاع 200-400 متر فوق سطح الأرض. لم يظهر أي عملاء أوكرانيين، لكن عدداً من الرجال الذين يبدو أنهم أهداف يركضون في شوارع بلدة مكتظة بالسكان أو قرية صغيرة.

كذلك يظهر الفيديو عدة انفجارات تتراوح في حجمها بين قنبلة يدوية وقذيفة هاوتزر من العيار المتوسط ​​في المنطقة المجاورة. وتؤدي الضربات الأكبر إلى إنشاء كرات نارية تمتد على طول مبنى سكني منخفض الارتفاع.

ويقوم آخرون بإلقاء قنابل الدخان حيث تتصاعد سحب الغبار في الهواء على ارتفاع ستة طوابق. ولم يتضح مصدر الانفجارات. وأصابت بعض الانفجارات أسطح المباني. ولا توجد إصابات مرئية.

ولم تعترف الحكومة الأوكرانية رسميًا بنشر مشغلين ميدانيين في السودان ولا بإجراء عمليات تستهدف مقاتلي فاغنر في البلاد. وفي الشهر الماضي، ذكرت شبكة “سي إن إن” أن سلسلة من ضربات الطائرات بدون طيار التي استهدفت المتمردين المدعومين من فاغنر بالقرب من العاصمة السودانية، وانها كانت من سمات القوات الخاصة في كييف.

اتصلت بوابة الأخبار الأوكرانية، بالمتحدث الرسمي باسم HUR في أوكرانيا أندريه يوسوف في ذلك الوقت للحصول على توضيح بشأن الوضع في السودان، فأجاب: “لا يمكننا تأكيد أو نفي ذلك”.

لماذا تعمل أوكرانيا في السودان؟

وأضاف يوسف: “يمكنك أيضا أن تتذكر كلمات الجنرال بودانوف بأن أوكرانيا ستدمر مجرمي الحرب الروس في أي مكان في العالم، أينما كانوا”.

شاركت روسيا، إلى جانب مجموعة فاغنر، بشكل مباشر في الانقلاب في السودان في عام 2019، حيث دعمت حميدتي ومقاتليه في الصراع وزودتهم بالأسلحة، حيث قامت فاغنر على وجه التحديد بتوفير صواريخ أرض جو لقوات الدعم السريع.

وقال مصدر سوداني رفيع المستوى لـCNN، إن حوالي 90 بالمائة من أسلحة قوات الدعم السريع جاءت من فاغنر، مضيفًا أن الإمدادات لم تتوقف، على الرغم من وفاة زعيم فاغنر يفغيني بريجوزين ونائبه ديمتري أوتكين في حادث تحطم طائرة في روسيا.

وفي سبتمبر، عقد الرئيس الأوكراني زيلينسكي اجتماعاً مع رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أثناء سفره عبر مطار شانون الأيرلندي.

وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “ناقشنا التحديات الأمنية المشتركة بيننا، وتحديدا أنشطة الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تمولها روسيا”.