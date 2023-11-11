المؤتمر الوطني (المحلول) يتبرّأ من منشورات وتغريدات محمد السر مساعد التي تدعو للانقلاب على الجيش

متابعات: السوداني

تبرّأ حزب المؤتمر الوطني المحلول من منشورات وتغريدات، محمد السر مساعد، التي تدعو للانقلاب على الجيش.

وقال المؤتمر الوطني في بيان له: “لا يخفى عليكم تغريدة المدعو محمد السر مساعد، والتي مفادها، قيادي بالمؤتمر الوطني يحذر من الانقلاب على قادة الجيش، وعليه ينفي الحزب صلة المدعو به وأجهزته التنظيمية، ويؤكد الحزب بأن ما ورد من تصريح لا يُعَبِّر عنه”.

وأضاف الوطني: “درجت بعض المواقع الإسفيرية في الزج باسم المؤتمر الوطني لتدعيم مواقف تخدم أجندة مخابرات أجنبية معلومة ظلّت تكيد للسودان وشعبه، وتدعم المليشيا المتمردة ضد جيشه الوطني.

وفي هذا الصدد، فإنّ بعض المأجورين ممن رهنوا انتماءهم ومواقفهم للخارج، درجوا على تبني مواقف شخصية تثبت عمالتهم بادعاء أنهم قيادات بالمؤتمر الوطني أو من خلال تزوير صفحات وهمية باسمه، أو إصدار تصريحات أو تغريدات تتبنّى مواقف مُناهضة لموقف الحزب وخطه السِّياسي المُعلن الداعم للقوات المسلحة السودانية”.