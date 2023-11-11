لقاءٌ يجمع البرهان وسلفا كير في السعودية

الرياض: السوداني

التأم اجتماعٌ بين رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس جنوب السودان، الفريق أول سلفا كير ميارديت، بالعاصمة السعودية الرياض، على هامش القمة السعودية الأفريقية.

وقال إعلام مجلس السيادة، إنّ اللقاء بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، كما تطرّق اللقاء إلى تطورات الأوضاع فى السودان على خلفية الهجوم الغاشم والانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية ضد المواطنين والأعيان المدنية.

وقَـدّم البرهان، تنويراً لسلفا حول مجريات الأحداث في السودان وانتهاكات وممارسات مليشيا الدعم السريع المتمردة ضد المدنيين، وتدمير البنيات التحتية، والجهود المبذولة لإيجاد حلٍّ للأزمة السودانية.

من جانبه، أكّـد سلفا كير، حرصه على تحقيق السلام والاستقرار في السودان وضمان وحدته وآمنه، ودعم بلاده لكل الجهود الرامية لإيجاد حل للمشكلة السودانية.