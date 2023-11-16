المنتخب السوداني يبدأ مشواره في تصفيات مونديال 2026 بمُواجهة توغو اليوم

يُدشِّن منتخبنا الوطني لكرة القدم، في السادسة من مساء اليوم؛ أولى مبارياته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال أمريكا 2026 عندما يواجه منتخب توغو، في مباراة ستكون صعبة أمام منتخب تذوّق من قبل طعم الوصول إلى المونديال، فضلاً عن استعانته بنخبة من أميز المحترفين في الدوريات الأوروبية والأفريقية والآسيوية، الأمر الذي سيضع منتخبنا تحت قيادة الغاني كواسي إبياه، المدير الفني أمام تحدٍ كبير، سيما وأن المباراة ستكون على الملعب الافتراضي لصقور الجديان – شهداء بنينا – بعد أن فرضت ظروف الحرب التي اندلعت في 15 أبريل على المنتخب اللعب خارج السودان.

وقال المركز الإعلامي للاتحاد العام، إنّ منتخبنا استعد بصورة جيدة لمشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال أمريكا، حيث بدأت التحضيرات عقب انتهاء مشوار المنتخب في تصفيات الكان والتي فشل فيها المنتخب في الوصول إلى النهائيات، الأمر الذي دفع الاتحاد السوداني لكرة القدم للقيام بإصلاحات كبيرة في المنتخب بدأت بالتعاقد مع طاقم فني متكامل ومقتدر بقيادة الغاني كواسي إبياه ومن ثم اختيار قائمة جديدة بالتركيز على المواهب الشابة بعيداً عن الأسماء الكبيرة التي استهلكت الكثير من الفرص دون تحقيق أي إضافة للمنتخب، مضيفاً أن الاتحاد نجح لأول مرة في استقدام عدد من النجوم السودانيين المحترفين بعدد من الدوريات الأوروبية والعربية واستقبل (أولاد عيسى) محمد وأبوبكر، إلى جانب شادي والمهاجم المرعب سيف تيري المحترف بالدوري المصري وياسين حامد المحترف بالدوري المجري والذي سبق وأن شارك مع المنتخب الوطني الأول، الأمر الذي أتاح خيارات جيدة للجهاز الفني في مباراة اليوم.

معسكرٌ ناجح وتجارب إعدادية قوية

أكمل المنتخب الوطني كافة تحضيراته لمواجهة اليوم أمام توغو، حيث خُضع المنتخب لمعسكر إعدادي ناجح بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، وخاض المنتخب من خلال هذا المعسكر ثلاث تجارب إعدادية ناجحة أمام تنزانيا وتشاد مرتين، واكتفى المدير الفني كواسي إبياه بمتابعة تلك المباريات بعيداً عن الدفة الفنية، الأمر الذي أتاح له التعرف على كل صغيرة عن اللاعبين وقدراتهم، فقام ببعض الإضافات وبعدها تواصلت التحضيرات بجدية أكبر بعد أن بدأ إبياه الإشراف الفعلي على التدريبات، وفي وقت وجيز استطاع أن يصل بالمنتخب إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية الفنية والبدنية، وبعد ذلك انتقل المنتخب في وقت مبكر إلى مدينة بنغازي بعد اختيار المنتخب لأداء مبارياته هناك، وأتاح الحضور المبكر للمنتخب الوطني التأقلم على ملعب شهداء بنينا المفروش بالعشب الصناعي، ونجح إبياه في تجهيز مجموعته التي يعول عليها في مباراة اليوم في وجود خيارات جيدة مثل الحارس العملاق محمد المصطفى، إلى جانب أبو عشرين وإرنق وكرشوم وبخيت خميس والصيني ومازن ومحمد الرشيد، إلى جانب (أولاد عيسى) وشادي وسيف تيري، الأمر الذي سيساعد منتخبنا في تقديم نفسه بصورة جيدة في بداية مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026 بأمريكا.

مهمةٌ صعبةٌ أمام منتخب مدجج بالنجوم

ستكون مهمة منتخبنا الوطني صعبة للغاية في لقاء اليوم وهو يلعب في مواجهة منتخب توغو صاحب الاسم الكبير والحضور السابق في المونديال، إلى جانب مجموعة كبيرة من المحترفين في أكبر الدوريات التي تزين قائمته، الأمر الذي يفرض على منتخبنا الوطني التعامل مع مباراة اليوم بالدرجة الأعلى من الحذر والتركيز، حيث يقود منتخب توغو في حراسة المرمى ستيفن منساه حارس نادي هامبورج الألماني، إلى جانب جيني مدافع خيتافي الإسباني وروجر نجم وسط الوداد المغربي والمهاجم الهداف بيبو المحترف بنادي هوفنهايم الألماني ولابا مهاجم العين الإماراتي وياو أنور مهاجم الإسماعيلي المصري، كل هذه الأسماء الكبير تؤكد أن تحدياً كبيراً ومهمة صعبة تنتظر المنتخب الوطني اليوم.

إبياه: أعلم خطورة المنافس وجاهزٌ لكل السيناريوهات المُتوقّعة

أدلى الغاني كواسي إبياه، المدير الفني لصقور الجديان بتصريحات مثيرة عن المواجهة الصعبة التي تنتظر المنتخب اليوم، وقال إنه يعلم جيداً كل الأسماء الكبيرة والكروت الرابحة الموجودة في صفوف المنتخب التوغولي، لكنه عاد وأشار إلى أن منتخبه لديه من الأسلحة ما يمكنه من تعطيل القدرات الهجومية للمنافس ويساعده على إحداث التفوق المطلوب، ونوه أبياه إلى أنه تلقى تأكيدات قاطعة من لاعبيه بالقتال والاجتهاد واللعب بجدية كبيرة، وأن يضعوا الانتصار كخيار لا تنازل عنه في لقاء اليوم، لأنهم لا يستهدفون المشاركة فقط، بل وضع الوصول إلى أمريكا كهدف مشروع يفرض عليه أن يكسب المباراة الأولى أمام توغو، وأن يفكر بعد ذلك بجدية في كسب مباراة الكونغو حتى يكسب بذلك دفعة قوية تمكنه من مواصلة مشواره في التصفيات بقوة، ولفت إبياه إلى أنه احتاط جيداً لكل السيناريوهات المتوقعة في مباراة اليوم، سيما وأنها أمام منتخب كبير يقوده المدرب البرتغالي باولو دوراتي، لذلك يتوقع أن يستخدم المنافس العديد من التكتيكات من أجل كسب المباراة، مؤكداً أن منتخبه سيكون في الموعد وسيقدم مباراة ممتعة وسيستفيد كثيراً من الإضافات الجيدة من المحترفين الذين لحقوا بالمنتخب، وهم في درجة جيدة من الجاهزية تؤهلهم لتحقيق الإضافة المطلوبة للمنتخب في لقاء اليوم.

الرابطة الرياضية ببنغازي تستنفر جماهير الجالية لمُساندة المنتخب

بذلت الرابطة الرياضية القومية ببنغازي ومنذ وقت مبكر، مجهودات مقدرة من أجل حشد أكبر قاعدة جماهيرية من الجالية السودانية ببنغازي والمدن المجاورة من أجل الوقوف بقوة خلف منتخبنا الوطني حتى يستفيد من عاملي الأرض والجمهور في لقاء اليوم، وتم الترتيب المبكر لترحيل جماهير الجالية، حيث يتوقع أن يُحظى المنتخب بمناصرة جماهيرية كبيرة في مباراة اليوم، إلى جانب تأكيدات الجماهير الليبية بالحرص على الحضور والوقوف خلف المنتخب السوداني الشقيق في لقاء اليوم.

(أولاد عيسى) إضافةٌ نوعيةٌ لصقور الجديان في لقاء اليوم

بذل الاتحاد السوداني لكرة القدم، مجهودات مقدرة من أجل توفيق أوضاع جميع مُحترفيه في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية حتى يستفيد المنتخب الوطني من خدماتهم في مباراة اليوم، وأسهمت مجهودات الاتحاد في وصول الثنائي (أولاد عيسى) واللذين ظهرا بمستوى جيد من أول مران، ويتوقع أن يمثل الثنائي المحترف في الدوري الإنجليزي إضافةً نوعيةً للمنتخب الوطني في لقاء اليوم لمقارعة المنتخب التوغولي المدجج بنجوم الدوريات الأوروبية.

سيف تيري يعود للمُشاركة مع صقور الجديان بعد غيبة

سيعود المهاجم المُرعب سيف تيري المحترف في نادي فاركو المصري للمشاركة مع المنتخب الوطني في لقاء اليوم، بعد أن ابتعد لفترة طويلة عن الظهور مع المنتخب الوطني بسبب الإصابة، تيري سبق وأن سجّل حضوراً مدهشاً مع المنتخب الوطني وقاده للظهور في نهائيات الكان 2021 بعد مُستويات مُميّزة، ويستطيع تيري صاحب التكوين الجسماني القوي أن يضيف الكثير للمقدمة الهجومية للمنتخب الوطني في مباراة اليوم في غياب محمد عبد الرحمن.