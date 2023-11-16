تعيين سر الختم الميرغني نائباً لرئيس حزب الشعب الديمقراطي

عقد حزب الشعب الديمقراطي، اجتماعاً تأسيسياً لترتيبات المرحلة القادمة، وتم اختيار السيد سر الختم السيد محمد عثمان تاج السر الميرغني نائباً لرئيس الحزب ومسؤولاً عن مكتب القاهرة.

وقال رئيس الحزب، السيد يَحيَى حاج نور، إنّ الحزب منذ تأسيسه ظل منافحاً عن القضايا الوطنية بتأييد طائفة الختمية، وظل عبر الحقب التاريخية المختلفة يلتزم مبادئه، وفي إطار العلاقات الخارجية ظلّت العلاقة مع مصر وشعبها تتصل لتوثيق العلاقات الشعبية والأزلية.

وأوضح حاج نور أن حزب الشعب الديمقراطي يعمل في المرحلة القادمة على استعادة الحزب مكانته ودوره التاريخي لدعم الوحدة الوطنية واستدامة العلاقات الشعبية بين السودان ومصر بما يُحقِّق مصلحة البلدين.

مبيناً أن اختيار السيد سر الختم الميرغني نائباً لرئيس الحزب لاعتباره شخصية موثوقة واسعة الصلات، مشهودٌ له بالكفاءة والمهنية والحنكة.