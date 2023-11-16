د. جبريل إبراهيم: سنقاتل ضد التمرد لحماية المواطن في كل مكان

بورتسودان: السوداني

قال رئيس حركة العدل والمساواة، وزير المالية د. جبريل إبراهيم، إنهم لم يتفقوا مع قوات التمرد – الدعم السريع – على أية ترتيبات، وإنّ والحديث الرائج في الوسائط غير صحيح: “هؤلاء أيديهم ملطخة بالدماء وكل الشعب السوداني والعالم يتهمهم بكل أنواع الانتهاكات والجرائم، لا يمكن أن نتحالف معهم”.

وأضاف في المؤتمر صحفي عُقد اليوم ببورتسودان للحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا مسار دارفور: “موقفنا واضح وسنقاتل ضد التمرد لحماية المواطن السوداني في كل مكان في السودان ليس دارفور فقط”.

وأكد أنهم ضد تقسيم السودان وسيقاتلون من أجل وحدة السودان.