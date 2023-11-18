نجاح عملية فصل توأم سيامي بكسلا

متابعات: السوداني

نجح كادرٌ طبي سوداني شرطي، اليوم في إجراء عملية جراحية تعتبر الأضخم في تاريخ مستشفى الشرطة كسلا، لفصل توأم سيامي غير مكتمل.

وقال إعلام الشرطة، إنّ العملية استمرت لمدة (7) ساعات تحت قيادة فريق العمل استشاري جراحة الأطفال عصام السنجك، شاركه في الجراحة م. فتح الرحمن محمد توم ويعاونه للعظام م. احمد محمد سيد أحمد أبو قرجة، ويعاونه للتخدير د. أزهري، ويعاونه للأطفال د. معتز.

فيما شهد العملية جميع اصطاف المستشفى، إضافةً إلى عدد من الاختصاصيين وعدد كبير من نواب الجراحة.

الجدير بالذكر أنه سبق وأن تم إجراء عملية ممثالة، مرتين فقط في الخرطوم.