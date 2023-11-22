مدارس بولاية نهر النيل تُوجِّه طلابها عدم الحضور إلى المدارس بسبب إقامة وافدين من ولاية الخرطوم فيها

شندي: هنادي عبد اللطيف

وجّه عددٌ من مديري مدارس الأساس بحي الشقالوة بمدينة شندي بولاية نهر النيل، طلاب المدارس بعدم الحضور إلى المدارس، لحين إيجاد حلول لإسكان الوافدين الذين يعيشون في المدارس. وتم إبلاغ طلاب المنطقة بالأمر عبر مكبرات المساجد بالحي.

وكانت مديرة مدرسة ذات النطاقين الأستاذة عوضية عبد الغني قد أوضحت خلال تصريح أنها طلبت من طالبات المدرسة عدم الحضور إلى المدرسة لحين إيجاد حل جذري لقضية الوافدين بالمدارس وإيجاد أماكن سكن لهم حتى يتم إخلاء الفصول حتى تبدأ الدراسة ودخول الطالبات إلى الفصول.

وكان العام الدراسي قد بدأ بولاية نهر النيل منتصف نوفمبر الجاري، إلا أنّ معظم المدارس مكتظة بوافدي ولاية الخرطوم.