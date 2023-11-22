البطاحين يعلنون تضامنهم ودعمهم للجموعية

الخرطوم: علي تركماني

أعلن ناظر عموم قبيلة البطاحين، المنتصر خالد محمد صديق طلحة، أنهم في قبيلة البطاحين يقفون في صف واحد مع أبناء عمومتهم الجموعية للمواجهات التي يتعرّضون لها والتي وصفها بالمحزنة وغير المقبولة.

وقال الناظر لـ(السوداني): “نعلن تضامننا الكامل مع قبيلة الجموعية، وسنساندهم في مناطقهم إذا مسّهم أي سوء أو عدوان او ظلم”.

وأضاف الناظر: “موقفنا ثابتٌ ومعلنٌ من قبل بوقوفنا ودعمنا للقوات المسلحة السودانية، ونترحم على شهدائنا وشهدائهم وشهداء الوطن جميعاً، ونسأل الله النصر لقوات الشعب المسلحة السودانية في معركة الكرامة”.