سلفا كير يلتقي وفد الحرية والتغيير في جوبا

متابعات: السوداني

التقى رئيس دولة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، اليوم بوفد قوى الحرية والتغيير الذي يقوده عمر الدقير، لمناقشة الأزمة السودانية والحلول الممكنة لحل النزاع.

وتمحور اللقاء حول آليات إنهاء الحرب بناءً على مخرجات قمة القاهرة، وخطوات توحيد القوى السياسية والمدنية في الخرطوم، كما تمت مناقشة المبادرات التي اقترحتها دول الجوار لوقف الحرب في السودان.

وناشدت الحرية والتغيير، الرئيس سلفا مضاعفة جهوده للتوسط في السلام بالسودان، نظراً لمعرفته الواسعة وعلاقته بالقادة السودانيين.

وقال صديق الصادق المهدي، نيابةً عن وفد الحرية والتغيير في تصريح صحفي، إن الرئيس سلفا سيجمع جميع الأطراف المتحاربة معاً.

من جانبه قال أمين لجنة الوساطة للسلام في السودان، د. ديو مطوك، إنّ الرئيس سلفا يبذل جهوداً حثيثة لإيجاد حل سياسي دائم للأزمة السودانية.