السودان يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للمنظمة الدولية لحماية المستهلك

الخرطوم: السوداني

فاز د. ياسر ميرغني رئيس جمعية حماية المستهلك السودانية للمرة الثانية، بعضوية المكتب التنفيذي للمنظمة الدولية لحماية المستهلك ممثلاً لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المنظمة بتشجيع من ممثلي الشرق الأوسط خاصة لبنان وسلطنة عُمان والمغرب والجزائر.

وقد أُجريت الانتخابات بالعاصمة الكينية نيروبي بمشاركة أكثر من ٣٠٠ عضو يمثلون منظمات المستهلك في كل العالم.

يُشار إلى أنّ أعمال مؤتمر المنظمة الدولية للمستهلك انعقد يوم 3 ديسمبر واستمر حتى 8 ديسمبر، وتعتبر هذه المرة الأولى التي ينعقد فيها هذا المؤتمر في أفريقيا منذ أكثر من خمسين عاماً، وخلال فترة انعقاد المؤتمر تمّت مناقشة القضايا التي تواجه المستهلك على المستوى الإقليمي والعالمي.

ومثل السودان وفدٌ بقيادة دكتور نصر الدين شلقامي رئيس الجهاز القومي لحماية المستهلك ودكتور ياسر ميرغني رئيس جمعية حماية المستهلك السودانية.